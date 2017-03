Marcher en talons: tout s'apprend!

30-03-2017 | 15h49

Les talons, vous aimez ça mais vous avez du mal à les mettre parce que vous ne savez pas marcher avec? Pas de panique. On a quelques conseils pour vous.

Tout d'abord n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre et évitez de commencez par des talons de 12 centimètres si vous êtes habituée au plat. Tout ce que vous allez gagner, c'est une cheville foulée si ce n'est les deux. Faites attention également à bien choisir votre modèle, la semelle doit être vraiment confortable et la chaussure doit vous maintenir suffisamment le pied (au moins pour commencer).

Passons à la pratique. N'essayez pas de faire des grands pas, débutez par des enjambées moins ambitieuses et surtout tenez-vous bien droite. La première angoisse viendra au moment des escaliers. N'hésitez pas à vous tenir à la rampe et à vous entraînez à la maison ou dans votre immeuble. Pour votre première journée officielle en talons, pensez à emporter dans votre sac une paire de ballerines car ce n'est pas la peine de garder vos talons toute la journée. Soyez donc prévoyante.

Le soir en rentrant à la maison, faites-vous plaisir avec un bain de pieds et des crèmes. Rien de mieux qu'un massage pour détendre la voute plantaire endolorie.

Bonus: côté matière, on vous conseille de privilégier le cuir, tout simplement parce que c'est une matière qui respire et qui s'adapte à la forme du pied.