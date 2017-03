Jennifer Lawrence joue la carte du décontracté chic pour Dior

30-03-2017 | 12h47

La femme au naturel, chic mais en phase avec son propre style, est cette saison encore au centre de la nouvelle campagne Dior, mettant en avant la collection Automne 2017 imaginée par Maria Grazia Chiuri. Egérie de la maison française depuis cinq ans, Jennifer Lawrence a été choisie pour incarner le vestiaire automnal de la marque.

Tout comme pour la campagne printemps-été 2017, c'est la photographe française Brigitte Lacombe qui a immortalisé les pièces de la collection Fall 2017 de Dior, portées par l'actrice américaine Jennifer Lawrence. Plus naturelle que jamais, l'héroïne de Hunger Games a laissé tomber les strass, les paillettes et les robes de cocktail pour une tenue décontractée chic.

Réalisée en noir et blanc, la campagne met en vedette Jennifer Lawrence dans un décor minimaliste et épuré, prenant des poses simples et naturelles. Elle est tour à tour assise sur une chaise, un banc, un meuble ou un pouf, avec nonchalance, ou adossée contre un mur blanc.

Brigitte Lacombe a capturé la «vraie» Jennifer Lawrence, portant des tenues en phase avec sa personnalité: décontractées chic. La jeune femme arbore l'iconique veste Bar sur des T-shirts à message («We should all be feminists», «J'Adior») et des jeans, avec des escarpins ou des ballerines.

Côté accessoires, Jennifer Lawrence met en lumière les bagues de la maison, portées en accumulation, mais aussi des colliers porte-bonheur ornés d'étoiles ou d'oiseaux. Détail ultime, mais pas des moindres, la star arbore les sacs iconiques de la maison Dior: le «Lady Dior», réinterprété avec des charms et une bandoulière plus large, le «C'est Dior», modèle vintage inspiré d'un sac issu des archives de Dior, ou encore le «Dioraddict», décoré d'un motif cannage.

Jennifer Lawrence est égérie de la maison Dior depuis 2012. Elle a notamment pris la pose pour le sac «Miss Dior», pour le maquillage Dior Beauty, ou encore pour les accessoires de la maison de luxe.