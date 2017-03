Beauté : les vertus de l'épinard

29-03-2017 | 15h20

Maintenant que vous n'êtes plus une enfant, vous avez peut-être intégré les épinards dans votre alimentation. Mais savez-vous que ce délicieux légume n'est pas seulement bon pour la santé et consommé en salade, et qu'il est également super efficace pour la peau? Certes, c'est une très bonne source de vitamines K, A, B2, B6, B9, E et C, et il contient du manganèse, du magnésium, du fer, du cuivre, du calcium et du potassium. Certes, les épinards sont très bons pour l'énergie, et améliorent la qualité du sang. Le fort taux de chlorophylle et de caroténoïdes contenus dans les épinards lui donne également de bonnes propriétés anti-inflammatoires et anti-cancérigènes, et ils sont bons pour la vue.

Mais pour la peau, les épinards font aussi des miracles! On en trouve moins facilement dans les soins que le kale ou le concombre, mais c'est possible! La Studio Moisture Cream de M.A.C. Cosmetics par exemple contient des épinards et des fruits de la passion, ainsi que du thé vert, des algues, des germes de blé et de la coco. La formule super-riche est idéale pour une utilisation aussi bien le jour que la nuit, et elle permet de limiter l'apparition des ridules, tout en hydratant la peau.

Origins utilise aussi les épinards dans son nettoyant By All Greens, ainsi que du thé vert et de la spiruline. Son masque vous permet un nettoyage profond mais pas agressif, qui va permettre de déboucher les pores sans abîmer la peau.

Enfin, le Super Elixir de Welleco, que Elle Macpherson et Rosie Huntington-Whiteley adorent, utilise l'épinard comme l'un de ses ingrédients clé. Ajoutez à de l'eau ou de l'eau de coco pour un coup améliorer au quotidien la qualité de votre peau et de votre teint.