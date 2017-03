Le denim s'impose dans le vestiaire féminin

29-03-2017 | 14h41

Véritable icône des dressings féminin et masculin, le denim est un indémodable. S'il n'a jamais vraiment quitté nos armoires, il revient cette saison en force, se déclinant sur tous les essentiels de la garde-robe de la femme. Manteaux, vestes, jupes, shorts, robes et même chaussures se mettent à l'heure de la toile emblématique. Une tendance repérée sur les podiums, confirmée par une multitude de marques et d'enseignes de prêt-à-porter.

Si le denim n'était pas au centre des collections printemps-été des maisons de couture et de prêt-à-porter en septembre et octobre 2016, il était quasiment toujours représenté sur une ou deux silhouettes. Une veste, une robe, un long manteau, ou encore une pochette, sans parler de l'incontournable jeans: le denim s'impose une fois de plus dans le dressing féminin cette saison. Une tendance que l'on retrouvera encore l'hiver prochain, à en croire les derniers défilés.

Chic, rock, décontracté

Le denim est sur tous les fronts et s'adapte à tous les styles. Tantôt décontracté, façon streetwear, ou plus rock, voire grunge, en version déchirée, ou rétro avec des patchworks, il s'accorde également à merveille avec des pièces chic, sophistiquées et ultra-féminines.

Sur les podiums, il a été vu chez Aalto en version oversized, chez Y/Project façon porte-jarretelle, et chez Roberto Cavalli qui s'inspire des seventies. La maison Kenzo a quant à elle choisi de le décliner sur des silhouettes décontractées chic, dans un style très féminin.

Certaines maisons, comme Lutz Huelle, l'ont totalement réinterprété et déstructuré, jouant la carte de l'asymétrie, ajoutant des pans de tissus colorés, ou transformant une simple veste en denim en un long manteau fait de tissus divers et variés.

Des podiums à la rue

Marques et enseignes de prêt-à-porter plus accessibles se sont également laissées séduire par la célèbre toile pour la saison printemps-été 2017. En témoigne la collection TommyxGigi, issue de la collaboration entre Tommy Hilfiger et Gigi Hadid, qui comporte de nombreuses pièces en denim, dont des jeans et des sacs à main ornés de patches, une chemise, une casquette ou encore un long trench féminin et décontracté.

La marque Liu Jo propose également une large sélection de pièces en denim clair, brut, déchiré ou agrémenté de bords effrangés ou de motifs colorés (robe, vestes classiques ou courtes, jeans, chemises), tout comme Morgan qui propose, via sa capsule réalisée avec Caroline Receveur, un jeans et un short en denim effet déchiré, et LTB Jeans qui revisite la combinaison-pantalon dans plusieurs styles et coloris.

De son côté, H&M propose une collection unisexe propre, «H&M Denim United», conçue à partir de matières éco-responsables (coton biologique, coton recyclé ou lyocell). Puisant son inspiration dans les années 90, la collection se compose notamment de salopettes, de vestes d'inspiration workwear, de shorts et de jeans disponibles dans différentes nuances de délavage. A découvrir sur l'e-shop de H&M.

À noter, Guess fête cette année son 35e anniversaire. La marque, dont l'univers est indissociable du denim, a lancé à cette occasion la collection «Guess Originals - 1981 Anniversary Capsule» rendant hommage à son héritage denim avec des pièces très marquées 90's. Au programme: des vestes courtes ou longues, voire oversized, des jeans, des shorts, des jupes ou encore des tuniques et des combinaisons pantalons.