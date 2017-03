Escada célèbre 25 ans de senteurs estivales

28-03-2017 | 13h37

L'été et les beaux jours arrivent avec leur lot de nouvelles senteurs légères et fruitées. Attendues chaque été par les femmes du monde entier, les fragrances estivales Escada, proposées en édition limitée, célèbrent cette année leurs 25 printemps. L'occasion de découvrir une édition spéciale, reprenant les éléments signature de la marque: couleurs vives, voyage, ambiance estivale et festive, et positive attitude.

L'aventure débute en 1993 avec le lancement du parfum «Escada Chiffon Sorbet», la première des fragrances estivales de la marque en édition limitée. Un concept qui séduit les femmes, devenant un rendez-vous annuel incontournable et permettant à chacune de s'offrir une collection olfactive composée de senteurs estivales, fruitées et légères.

«Summer in Provence» (1994), «Jardin de Soleil» (1996), «Lily Chic» (2000), «Sexy Graffiti» (2002), «Rockin' Rio» (2005), «Moon Sparkle» (2008), «Marine Groove» (2010) ou encore «Born in Paradise» (2014) sont autant d'essences qui ont été imaginées pour s'évader vers des destinations ensoleillées. Véritables invitations à célébrer la vie et ses moments de joie, les éditions limitées Escada se sont écoulées à plus de 40 millions d'exemplaires depuis leur lancement en 1993.

Destination Brésil!

Pour les 25 ans de cette collection estivale, la marque présente «Escada Fiesta Carioca», une nouvelle édition limitée inspirée des fêtes colorées brésiliennes. Le parfum célèbre non seulement un quart de siècle de senteurs ensoleillées mais aussi l'héritage mode de la maison, basé sur les associations de couleurs dynamiques.

Ce nouvel écrin olfactif s'ouvre sur des notes de fruit de la passion brésilien, associées à des effluves de framboise européenne. Ce mariage se révèle grâce aux senteurs de passiflore et de fleur d'oranger. En fond, on retrouve des notes plus sensuelles de musc et de bois de cèdre.

Illustré par l'artiste Inslee Fariss, le flacon reprend la forme iconique des fragrances estivales Escada. Il se pare cette année d'un imprimé tropical - fruit de la passion et passiflore - dans des teintes de vert et de rose. L'écrin et la lotion pour le corps mettent quant à eux à l'honneur la femme Escada, dansant au rythme des musiques brésiliennes.