Débarrassez-vous de vos points noirs sans abîmer votre peau

Si vous aimez parcourir les réseaux sociaux, vous aurez certainement vu les vidéos qui circulent et font la promotion des derniers masques pour enlever les points noirs - aux résultats incroyables. Mais ces masques ont aussi de lourds inconvénients, à savoir qu'ils abîment aussi la couche supérieure de votre peau. Heureusement, il existe des moyens plus faciles pour vous débarrasser de ces ennuyeux petits points noirs.

Rosi Chapman, la fondatrice de Transformulas, a confié à Cover Media ses meilleurs conseils pour s'en débarrasser. «Les points sont un mélange oxydé d'huile et de peau morte, transformé en noir. Ce n'est pas un signe de saleté, ce n'est donc pas la peine de les récurer et d'avoir la peau rugueuse», a-t-elle tout d'abord affirmé. Elle recommande d'utiliser le Marine Miracle Daily Glycol Priming Cleanser de Transformulas, une meilleure option que le savon, qui «possède une action de nettoyage en douceur avec l'acide glycolique qui aide à enlever le sébum, la saleté, et les cellules mortes de la peau, sans ôter à la peau ses huiles naturelles qui sont extrêmement importantes».

C'est aussi une bonne façon de prévenir les obstructions de la peau, pouvant provoquer les points noirs. «Avoir la peau bouchée est un problème commun, surtout à cette époque de l'année où nous n'avons pas forcément été aussi sains que nous l'aurions dû, a expliqué Rosi Chapman. Boire de l'eau est bon pour le teint, mais ma première recommandation serait de régulièrement exfolier pour se débarrasser des cellules mortes de la peau.»

Il existe d'autres façons, naturelles, de prévenir les points noirs. La spécialiste des soins pour la peau Nataliya Robinson recommande de jeter un oeil dans les placards de votre cuisine afin de trouver les ingrédients parfaits pour un remède fait maison. «Mélanger le miel de manuka avec du bicarbonate de sodium est un bon exfoliant pour la peau, c'est similaire à la microdermabrasion mais plus doux, dit-elle. Le miel de manuka est un très bon humectant qui hydrate la peau et la nourrit, et qui contient aussi des vitamines qui aident la peau à se régénérer».

Afin de fabriquer le remède de Natliya Robinson chez vous, mélangez une cuillère à café de miel manuka avec un tiers d'une cuillère à café de bicarbonate de sodium, ajoutez un peu d'eau et appliquez doucement sur le visage pendant deux à trois minutes. Rincez bien une fois que vous aurez terminé, et vous retrouverez une peau lisse et hydratée.