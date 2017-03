Une capsule colorée signée Vans et Kendra Dandy

22-03-2017 | 11h27

Vans, la marque dédiée à l'univers du skate s'associe à l'illustratrice et artiste américaine Kendra Dandy le temps d'une collection capsule printanière, placée sous le signe des imprimés et des couleurs vitaminées.

La collection Vans x Kendra Dandy fait la part belle aux couleurs vives et aux imprimés rétro, avec un esprit très sixties. Le tout inspiré du pop art. Prêt-à-porter, accessoires et chaussures de la marque se parent pour l'occasion de motifs en tout genre: oeuf au plat prenant la forme de smileys sur fond noir, glaces et bouches sur fond à pois, et oeil fermé sur des teintes pastel.

«J'ai adoré travailler avec Vans pour cette collaboration très particulière. C'est une marque incroyable, et cette collection a vraiment été une façon amusante de décliner mon art pour créer des modèles féminins, jeunes et lumineux, et proposer quelque chose de frais et d'unique à porter», a expliqué Kendra Dandy.

La collection, disponible sur le site internet de Vans, comprend des T-shirts, des débardeurs, des casquettes, des sacs à dos, et des Vans Authentic.