Magasinez pour la bonne cause!

21-03-2017 | 12h47

À l'occasion de la 16e édition du Bal de Sainte-Justine, la compagnie montréalaise About Real Life s'est associée à la cause. L'idée? Proposer 4 modèles de t-shirt avec la phrase «Kids just wanna have fun» (Les enfants veulent seulement s'amuser).

Pour chaque t-shirt de cet imprimé qui sera vendu, About Real Life remettra 10$ à la Fondation CHU Sainte-Justine afin de financer le Centre d'excellence en soins intensifs du nouveau-né du CHU Sainte-Justine. Le t-shirt sera disponible jusqu'au 26 mars.

Pourquoi cette citation? «C'est un message simple, mais qui dit tout. Les enfants ne devraient pas avoir à souffrir autant de la maladie, mais plutôt vivre leur vie d'enfant et avoir du plaisir!», explique Vanessa Mongeau, la coprésidente d'About Real Life.

La compagnie québécoise About Real Life, lancée en novembre dernier, propose 52 semaines de t-shirts, avec une citation différente chaque semaine et ce dans 4 styles différents. Un concept original et bien de chez nous.

Vous pouvez vous procurer votre t-shirt «Kids just wanna have fun» sur le site internet de la compagnie.