Christopher Kane dévoile sa collection La Belle et la Bête

21-03-2017 | 11h01

Alors que le film La Belle et la Bête avec Emma Watson et Dan Stevens bat des records dans les salles, le créateur Christopher Kane dévoile une collection de prêt-à-porter et d'accessoires aux couleurs de l'univers du long métrage.

Proposée en édition limitée, cette capsule inédite s'inspire des décors et des personnages du film réalisé par Bill Condon, et notamment de la Belle incarnée par l'actrice britannique Emma Watson. La palette puise tout particulièrement son inspiration dans l'univers de La Belle et la Bête, avec des nuances de bleu féerique, de l'or et du rouge, évoquant la rose enchantée.

La rose est d'ailleurs un motif que l'on retrouve sur de nombreuses pièces de la collection, appliquée sur du tulle, imprimée sur des T-shirts ou encore brodée.

Cette capsule se compose d'un manteau jacquard en soie Gainsborough, d'une robe en dentelle, de robes et jupes plissées, de T-shirts, de sweats, de pantalons de jogging, de bijoux, de chaussures et de pièces de maroquinerie.

La collection est disponible sur le site de Christopher Kane.