Céline Dion en couverture du Hollywood Reporter

La couverture du Hollywood Reporter de mars a de quoi faire jaser. On y retrouve Law Roach, premier Afro-Américain à figurer sur la liste des 25 stylistes les plus influents d'Hollywood, en compagnie de deux célèbres clientes, les chanteuses Céline Dion et Zendaya.

La couverture du magazine, publiée sur Instagram par le styliste, est accompagnée du message suivant: «Si fier d'être le premier Afro-Américain à se retrouver sur la couverture de l'édition des 25 stylistes les plus influents du Hollywood Reporter. Je suis rempli d'émotion. Merci un million de fois à tous ceux qui ont permis cette réalisation.»

So proud to be the first African American stylist to be featured on the cover on The Hollywood Reporters 25 most powerful stylist issue. I'm still filled with so much emotion. Thank you a million times to everyone who made this happen. Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 15 Mars 2017 à 8h23 PDT

On y retrouve la chanteuse québécoise Céline Dion, couchée sur le ventre devant son styliste, assis au sol avec Zendaya. Une autre photo du magazine, tout autant glamour, montre la chanteuse étendue au sol en fixant Law Roach, tandis que celui-ci regarde la caméra d'un air confiant.

Le styliste, qui a partagé cette photo sur Instagram, remercie Céline Dion qui lui a «appris beaucoup sur le style et la grâce dans la dernière année.»

Chose certaine: la vedette québécoise rayonne côté vestimentaire depuis qu'elle fait affaire avec Law Roach. Un duo à succès!