Découvrez le gin infusé au collagène

20-03-2017 | 11h34

Les concepteurs d'un nouveau gin anti-âge au collagène considèrent qu'il s'agit du «skin-tonic» des accros aux produits de beauté.

Le «Collagin» est un alcool anti-âge qui cible une partie très particulière de la population: les accros aux produits beauté qui boivent du gin.

Cette «boisson beauté», créée au Royaume-Uni, est faite à partir de plantes anti-âge telles que l'anis étoilé, le raisin rose et la racine d'iris, et elle est infusée avec du collagène pur.

Pourquoi? Parce qu'ingérer le collagène est plus efficace pour stimuler la production de collagène endogène par l'organisme que des applications locales ou des gélules.

Le collagène est une protéine produite naturellement par le corps et qui est connue pour ses effets sur la peau, qu'il renforce, rend plus élastique et plus résistante.

La production de collagène endogène par l'organisme commence à décliner à partir de 20 ans.

L'an dernier, à peu près à la même époque, Bompas & Parr, société britannique spécialisée dans l'innovation gastronomique, a également lancé un gin infusé au collagène pour la chaîne hôtelière Warner Leisure Hotels, sous le nom Anti-aGin («gin anti-âge»).

Concocté à partir de plantes comme la camomille, l'arbre à thé, l'hamamélis de Virginie et la gotu kola (aussi connue comme «herbe de la longévité» ou «herbe du tigre»), cette boisson pourrait passer pour un simple produit pour la peau si l'on n'y retrouvait pas également du genièvre, de la coriandre et de la racine d'angélique.

Par ailleurs, un autre produit de soin buvable, appelé quant à lui Anti Everything («anti-tout») a été lancé l'an dernier. Développé par un biotechnologiste, cet élixir de beauté contient de la vodka, des baies d'argousier et du collagène caviar, qui permet de redonner à la peau sa fermeté et son élasticité et de réduire les ridules.

Les baies d'argousier sont également riches en vitamine C, aux propriétés antioxydantes, et en vitamine E, lutéine et acides gras.

Une bouteille de 500 ml de Collagin vaut 34,99£ (58$) en précommande.