Emma Watson: sa robe de La Belle et la Bête a été un défi

18-03-2017 | 14h51

Jacqueline Durran a tout fait pour qu'Emma Watson se sente à l'aise dans sa robe de bal pour La Belle et la Bête. Elle a travaillé étroitement avec l'actrice pour s'assurer aussi que la tenue soit conforme au personnage.

«On a essayé de faire quelque chose d'historique façon robe du 18e siècle et on a essayé quelque chose de plus moderne, comme une réinterprétation d'une robe du 18ème siècle En fait, au final, ça a fini par ressembler au dessin-animé, explique Jacqueline Durran à Fashionista. Mais ce qu'on a essayé de faire avec cette silhouette, c'est de lui donner un peu de légèreté et de fluidité, et très peu de structure pour qu'Emma (Watson) ne se sente pas coincée ou prisonnière.»

La designer a fait en sorte que la robe soit aussi légère que possible mais qu'elle ait également du mouvement. Il a fallu aussi tenir compte de la vision moderne qu'avait Emma Watson de son personnage de Belle. Heureusement, les deux femmes ont évité toute dispute en discutant.

«En même temps, il y a des éléments de la robe jaune qui vont un peu à l'encontre de ça, parce que c'est un peu une mignonne robe de princesse... C'était difficile et intéressant. Je crois qu'à la fin on est arrivé à faire quelque chose de simple dans lequel elle pouvait vraiment bouger et être active», a ajouté Jacqueline Durran.