Tom Ford abandonne le «see now, buy now»

17-03-2017 | 13h58

C'est la dernière tendance qui bouleverse le secteur de la mode, mais Tom Ford est déjà lassé du «see now, buy now».

Le styliste américain cherche un créneau dans le calendrier de la prochaine semaine mode de New York, selon le site web du Women's Wear Daily (WWD), et il compte revenir au rythme traditionnel du secteur, c'est-à-dire présenter ses collections plusieurs mois avant que celles-ci ne soient disponibles pour les clientes.

Cette décision ressemble à un revirement complet pour Tom Ford, qui a laissé passer les défilés printemps-été 2017 pour présenter plutôt en septembre dernier ses collections hommes et femmes automne-hiver 2016 à l'occasion d'un dîner sur invitations. La collection pouvait être découverte en direct sur internet et elle était disponible à l'achat immédiatement après l'événement.

Le créateur a déclaré au WWD que la raison principale pour laquelle il avait abandonné cette nouvelle stratégie résidait dans l'état de l'infrastructure du secteur de la mode. «Le calendrier de la distribution en boutiques ne s'aligne pas avec le calendrier des défilés de mode», a-t-il expliqué, avant d'ajouter: «Nous avons perdu un mois de ventes. Nos marchandises restaient bloquées dans les réserves.»

Au cours des 18 derniers mois, on a vu plusieurs maisons de mode abandonner le calendrier traditionnel des saisons pour offrir plutôt à leurs clientes la possibilité d'acquérir leurs nouvelles créations immédiatement après les défilés pendant lesquels celles-ci avaient été présentées. Michael Kors, Tommy Hilfiger et Burberry font partie des acteurs ayant fait l'expérience de cette stratégie. La majorité des plus grandes maisons, en revanche, résiste toujours à cette révolution.