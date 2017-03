Printemps 2017: les fleurs s'invitent dans votre dressing

15-03-2017 | 13h18

Les beaux jours arrivent, il est temps de faire place nette dans votre garde-robe. Oubliés les doudounes et longs manteaux, les teintes sombres, et les pièces lourdes, place à la légèreté, à la couleur et aux motifs printaniers. La saison fera cette année encore la part belle aux imprimés floraux, en total look ou en petites touches, version mini ou XXL, multicolore ou monochrome.

Symbole de renaissance, le printemps est la saison des fleurs. Roses, marguerites, tulipes, tournesols et muguet viendront bientôt égayer notre quotidien... et notre garde-robe. Une fois n'est pas coutume, la mode se mettra elle aussi à l'heure de la floraison, avec, à la clé, des robes, des blouses, des combinaisons, des T-shirts et des accessoires recouverts d'imprimés fleuris.

Comme toujours, c'est sur les podiums que la tendance s'est dessinée, en septembre et octobre derniers. Nombreuses sont les maisons qui ont fait défiler des silhouettes colorées, parsemées de fleurs en tout genre. À Milan notamment, les fleurs étaient partout, déclinées sur des looks rétro, sportswear, ultra-féminins ou casual. Roberto Cavalli les a mixées avec d'autres motifs sur des tops, des robes ou des pantalons pattes d'éléphant, Blumarine les a glissées sur des pièces ultra-légères, tout en transparence, et Dolce & Gabbana les a déclinées en version XXL sur toute sa collection, accessoires inclus.

La tendance n'a pas échappé aux maisons qui ont défilé à Paris. Chloé a notamment proposé un vestiaire fleuri de la tête aux pieds, dans un esprit romantique et rétro, mixant les différents imprimés. De son côté, Paul & Joe a largement mis les fleurs en avant, les déclinant sur des pièces volantées et les superposant sur d'autres motifs comme les rayures. Enfin, Léonard Paris les expose sur de longues robes, de manière presque abstraite telles des peintures, pour un style poétique et ultra-féminin.

Des podiums au dressing

Pour permettre au plus grand nombre de mettre un peu de couleurs et de fleurs dans sa garde-robe ce printemps, enseignes et marques de prêt-à-porter plus accessibles, comme H&M, Zara, Mango ou encore Asos, ont également adopté la tendance. Résultat, les fleurs commencent à éclore dans les grands magasins et boutiques de mode.

Comptoir des Cotonniers fait partie des marques qui proposent de nombreux imprimés végétaux, dont une multitude de motifs floraux, Tommy Hilfiger présente plusieurs robes - longues ou courtes - aux imprimés printaniers (fleuris et marins), Mango décline les fleurs sur une paire de sandales à talon compensé en plus de les mettre en lumière sur son prêt-à-porter, et la marque Eastpak joue la carte des fleurs tropicales avec sa collection «Paradise Garden».

Peu importe la marque, le style ou les pièces choisis, il faudra inévitablement égayer sa garde-robe de fleurs dès les beaux jours pour accompagner l'arrivée du printemps.