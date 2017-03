Kylie Jenner lance son kit de rouges à lèvres «Velvet»

14-03-2017 | 15h08

Kylie Jenner s'apprête une nouvelle fois cette semaine à affoler les passionnées de maquillage du monde entier grâce au lancement de sa dernière gamme de rouges à lèvres.

La star de la télé-réalité devenue reine du maquillage a choisi les réseaux sociaux ce week-end pour dévoiler le dernier produit de sa marque Kylie Cosmetics, le kit rouge à lèvres Velvet.

Kylie Jenner a ici non seulement imaginé quatre couleurs de rouge à lèvres mais également transformé sa formule culte. Plutôt que de rester sur le rendu mat qui a rendu ses premiers produits si populaires, elle a décidé d'adoucir un peu les choses en recherchant un aspect plus beurré. Elle décrit ses nouveaux rouges comme «liquides et pigmentés, crémeux, doux, ne s'asséchant pas».

Sur la photo publiée sur le compte Instagram de Kylie Cosmetics, les quatre teintes sont révélées: «Rosie», un framboise clair; «Harmony», un rose aux accents coralliens; «Charm», un rose poudreux; et «Dazzle», un rouge fraise. Les quatre rouges à lèvres seront présentés dans une boîte entourée d'un ruban en velours et commercialisés à partir du 16 mars.

La nouvelle tombe juste après le lancement des «Kylighters» de la marque, une gamme de six illuminateurs qui se sont tous vendus en un clin d'oeil lors de leur lancement, le 28 février. Ce nouveau kit de rouges à lèvres n'est qu'une corde supplémentaire à l'arc déjà impressionnant de Kylie Jenner en matière de maquillage: y figurent également ses «Kyshadows» (ombres à paupières) et «Kyliners» (eye-liners), sans oublier bien sûr ses kits de rouges à lèvres.