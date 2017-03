Emily Ratajkowski, du clip de Robin Thicke à DKNY

14-03-2017 | 12h51

Emily Ratajkowski, l'actrice et mannequin américaine aux courbes affolantes, connue du grand public pour son apparition - seins nus - dans le clip de Blurred Lines de Robin Thicke, devient aujourd'hui le visage de la marque DKNY pour sa campagne Intimates printemps-été 2017. Entre contrats publicitaires, tapis rouges, apparitions au cinéma, la carrière d'Emily Ratajkowski s'apprête-t-elle à décoller ? Retour sur le parcours de cette jeune femme aux multiples facettes.

La marque DKNY a annoncé avoir enrôlé la sublime Emily Ratajkowski pour incarner ses collections Intimates, Hosiery et Sleepwear printemps-été 2017. Une collaboration très importante pour la jeune femme, qui s'est fait un nom dans l'univers de la mode sans connaître pour le moment une ascension fulgurante.

Blurred Lines

Inconnue du public, Emily Ratajkowski se fait remarquer en 2013 dans le clip du morceau Blurred Lines de Robin Thicke, où elle danse dénudée. La belle brune aux formes parfaites a pourtant débuté sa carrière bien plus tôt, à seulement treize ans, dans un film indépendant. Elle a également participé à quelques campagnes publicitaires, sans parvenir à percer dans l'univers du mannequinat.

La jeune femme surfe sur le succès de ce clip très chaud, et se fait petit à petit un nom dans les univers du cinéma et de la mode. Elle tourne notamment dans Gone Girl et dans Entourage, et participe à plusieurs campagnes pour des marques de prêt-à-porter et de lingerie comme Yamamay, Marc Jacobs ou encore Express. Mais la jeune femme devient surtout une it-girl, multipliant les couvertures des plus grands magazines de mode et assistant aux cérémonies les plus prestigieuses.

Détail qui a son importance, Emily Ratajkowski est suivie par plus de 18 millions de personnes sur les réseaux sociaux - Facebook, Twitter et Instagram - soit plus que des mannequins de renommée mondiale comme Alessandra Ambrosio, Bella Hadid ou Karlie Kloss. Cela en fait une influenceuse de taille, à ne pas négliger.

Courbes affolantes et auto-dérision

À 25 ans, Emily Ratajkowski devient le visage de DKNY Intimates. Elle apparaît dans une série de clichés réalisés par Sebastian Faena à New York, pour mettre en lumière les nouvelles collections Intimates, Hosiery et Sleewear de la marque.

DKNY a choisi d'accompagner cette campagne photo, baptisée «#GOODMORNINGDKNY», d'un court-métrage, également signé Sebastian Faena. Consciente de son sex-appeal, l'actrice et mannequin américaine joue ici la carte de l'auto-dérision. La jeune femme se réveille dans son appartement new-yorkais, et part promener son chien en soutien-gorge et culotte. Bien sûr, les passants ne peuvent détourner le regard à son passage.

Les nouvelles collection DKNY Intimates, Hosiery et Sleepwear printemps 2017 sont proposées dans une sélection de magasins et en ligne à des prix compris entre 12$ et 58$.