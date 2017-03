Emily Ratajkowski, nouvelle égérié de DKNY Intimates

13-03-2017 | 14h52

Le top américain Emily Ratajkowski dévoile ses courbes dans la nouvelle campagne printemps/été des sous-vêtements DKNY intimates.

En parallèle de l'annonce officielle de la maison DKNY, Emily Ratajkowski a publié sur son compte Instagram le nouveau film publicitaire qui met en scène son physique et les coutures de la lingerie DKNY Intimates.

Le spot publicitaire rend hommage à New York, où est née la marque propulsée par la styliste Donna Karan. Le top américain, né à Londres, s'est prêté au jeu de l'objectif de Sebastian Faena. Dans le film, le mannequin se dépêche de se lever pour promener son petit chien, sans avoir besoin de se vêtir plus qu'un soutien-gorge et un shorty de la griffe DKNY.

Emily Ratajkowski représente ainsi les courbes des collections DKNY Intimates, Hoisery et Sleepwear pour la saison printemps/été.