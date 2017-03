Helen Mirren, sublime et sexy pour L'Oréal

13-03-2017 | 12h16

Dans une nouvelle publicité pour L'Oréal Paris, Helen Mirren conseille aux femmes de mettre en avant leurs atouts. L'actrice de 71 ans a été engagée par la marque de cosmétiques en 2014 et elle a participé à de nombreuses publicités, seule ou en compagnie d'autres femmes célèbres.

Pour sa dernière contribution, Helen Mirren garde toute la fraîcheur de ses jeunes années pour faire la promotion de la lotion pour le cou et le décolleté Age Perfect. La campagne incite les femmes matures à «en montrer un peu plus».

C'est le célèbre photographe de mode Peter Lindbergh qui a chapeauté cette campagne. Sur une image publiée sur les réseaux sociaux, on découvre qu'ils sont très complices, puisqu'on aperçoit tantôt le photographe en pleine conversation inspirée avec la comédienne oscarisée, tantôt la prenant dans ses bras. La campagne permet aussi de mettre en valeur Paris: sur l'une des images, Helen Mirren parle à la caméra sur un balcon qui domine la capitale, avec l'Arc de Triomphe en second plan.

En 2017, Helen Mirren a lancé le programme All Worth It, avec la marque française et le Prince's Trust, un programme qui permettra à 10 000 jeunes adultes britanniques de suivre des cours pour reprendre confiance en eux. «Dépasser ses propres doutes, c'est un périple et je suis très fière de voir L'Oréal Paris travailler avec The Prince's Trust pour aider tant de jeunes qui ne croient pas en eux, disait-elle alors. Nous portons une responsabilité envers cette génération: celle de montrer l'exemple par ce que nous disons, comment nous agissons et comment nous le faisons. Je soutiens cette initiative de tout mon cœur.»