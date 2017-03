Le jean de retour au printemps

12-03-2017 | 14h47

S'il vous arrive de vous demander si le jean passera un jour de mode, on vous répond tout de suite: n'y comptez pas! Depuis son émergence à la fin du XIXème siècle, le denim a été porté par tout le monde.

Célèbres ou anonymes, les fétichistes de la toile indigo trouvent toujours une nouvelle manière de recycler leur modèle chéri, qu'il s'agisse d'une veste ou d'un pantalon, et ce printemps, les afficionados du jean ne manqueront à nouveau pas à l'appel.

Les créateurs pensent d'ailleurs toujours à eux en leur proposant des variations sur le même thème, histoire d'étoffer un peu leur garde-robe allant du brut au délavé et du neuf au plus élimé, mais se remplissant de la même toile d'année en année, de saison en saison et de mois en mois.

Au printemps, il faudra donc adapter votre style denim aux tendances du moment qu'ils vous auront proposées, mais ça ne vous demandera pas trop d'effort. On note par exemple un retour au 70 après quelques saisons de jeans plutôt virils et foncés. Par 70, comprenez, évasés pour commencer. Tombé en désuétude ces dernières années, la tendance n'est vraiment plus au slim. Oubliées, les fines gambettes. C'est désormais vos cuisses et vos fesses qu'il faudra mettre en avant!

Portez le en short!

Pour rester dans la tendance post-hippie, les plus audacieuses pourront s'amuser à décorer leurs jeans et, plus facilement, leurs vestes. Motifs fleuris, dentelle, perles, sequins ou broderie, cette saison, le mot d'ordre sera : customisation. Personnalisez votre jean à l'envie. Même si vous faites quelques fautes, gardez à l'esprit qu'au moins, vous ne ressemblerez à personne d'autre!

Portez le en short! C'était déjà le mot d'ordre cet hiver, c'est dire si le printemps vous accueillera à bras ouvert une fois que vous aurez tombé vos collants et vos boots. Jambes nues ou drapées dans des collants colorés plus légers, enfilez Converse et chaussettes hautes, et vous serez prête à faire des ravages partout où vous irez.

Enfin, si ce genre de petit brin de folie ne vous correspond pas, ne fous forcez surtout pas. Gardez à l'esprit que si le jean est devenu à ce point emblématique, c'est que dans sa forme la plus pure, il demeure absolument passe-partout, sur un uniforme casual ou plus élégant. N'hésitez donc pas à conserver et revendiquer le port d'une coupe droite traditionnelle. Voire, pourquoi ne pas essayez une coupe homme cette saison pour aborder une autre tendance du moment?