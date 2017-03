Les tendances maquillages repérées sur les podiums

10-03-2017 | 14h54

Grunge, ultra-colorées, sages, graphiques, futuristes, ou tribales: les tendances maquillage vues sur les podiums à New York, Londres, Milan et Paris pour la présentation des collections automne-hiver 2017 sont diverses et variées. Le regard semble toutefois au coeur des préoccupations puisqu'il est largement souligné et sublimé par les créateurs.

Smoky très prononcé, teintes fluorescentes, nacres, traits graphiques version XXL, ou carrément rien, la mise en beauté du regard a largement inspiré maisons, créateurs et artistes maquilleurs à l'occasion de la dernière Semaine de la mode. Peu importe la capitale de la mode, les designers ont exploré plusieurs styles, du plus glamour au plus grunge, voire gothique, en passant par des beauty looks ultra-naturels.

Le smoky eye prononcé

Certaines maisons ont opté pour un smoky ultra-prononcé, d'un noir profond, pour souligner le regard des mannequins qui présentaient la nouvelle collection. L'œil est charbonneux, avec parfois quelques traits graphiques donnant une touche moderne à cette mise en beauté, offrant tour à tour un style ultra-glamour ou un look plus grunge, parfois même plus proche du style gothique.

Olivier Rousteing pour Balmain a choisi ce maquillage pour son «Army», misant sur un teint ultra-lumineux, un regard de chat profond, et des lèvres naturelles parfois habillées d'un bijou doré. Elie Saab et Versace ont également misé sur un regard noir charbonneux, dans deux versions pourtant très différentes.

Un regard vitaminé

Omniprésente dans les collections, la couleur était également au cœur des mises en beauté. Les teintes franches, pleines de pep's, parfois flashy ou fluorescentes, ont inondé le regard des tops durant ce mois consacré à la mode. Turquoise, rose, rouge, orange: les nuances les plus vitaminées sont venues souligner le regard des mannequins, à l'aide d'un trait long et épais, épousant parfaitement le contour de l'œil ou au contraire rectangulaire. Une tendance repérée sur le podium de Leonard Paris, Fyodor Golan, Prabal Gurung, FentyxPuma, ou encore - dans une moindre mesure - Desigual. Yohji Yamamoto a lui proposé un maquillage bicolore avec un oeil entouré de rouge et un oeil traversé d'un trait noir. Versus a également joué la carte du regard coloré - rouge, bleu nuit, bleu turquoise - avec une forme quasi-rectangulaire, formant comme un masque au niveau des yeux.

La femme au naturel

La majorité des marques ont misé sur le naturel. Cela ne signifie pas «zéro maquillage», mais les make-up artists ont joué la carte des teintes nude ou dorées la plupart du temps, ou ont simplement travaillé minutieusement le contouring, jouant avec la lumière et privilégiant un teint parfait et sculpté. A quelques exceptions près, la bouche n'est que peu ou pas travaillée. Yves Saint Laurent a opté pour cette mise en beauté, avec des lèvres nues ou simplement rehaussées avec une pointe de rose. La «naturel» a également été exploré par la maison Christian Dior, qui privilégie un make-up ultra-léger, mais aussi par les maisons Louis Vuitton, Esteban Cortazar, Etro, Max Mara, ou encore Calvin Klein.