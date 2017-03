Le changement radical de Kristen Stewart

08-03-2017 | 14h59

Kristen Stewart a fait sensation sur le tapis rouge de l'avant-première de Personal Shopper, à Los Angeles, où le réalisateur Olivier Assayas l'a rejointe. L'actrice de 26 ans arborait un look très chic avec un haut A.L.C. et un pantalon Sally LaPointe, cependant, ce sont ses cheveux qui ont attiré toute l'attention, avec un look nouveau et original. Elle a dorénavant les cheveux rasés et blond platine.

Cette nouvelle coiffure serait due à son rôle dans le nouveau film Underwater, qui «se concentre sur un équipage scientifique sous-marin forcé d'effectuer un dangereux voyage pour survivre après un tremblement de terre», selon Variety. Kristen Stewart s'est rendue au salon de coiffure mardi après-midi, à en juger par des photos de l'actrice pendant une conférence de presse pour le film plus tôt dans la journée. On peut l'y voir avec son ancienne coiffure, une coupe brune courte avec les côtés rasés. Cette transformation drastique est l'œuvre de la coiffeuse Bridget Brager, qui a partagé un cliché de Kristen sur sa page Instagram avec la légende: «On a essayé quelque chose d'un peu différent aujourd'hui #KristenStewart pour #PersonalShopper Magnifique #makeup @jilliandempsey look par @Taraswennen et #BridgetBragerHair #punky #perfectlyimperfect #getwhatyouwant Merci à @hairbyashlynb. »

La maquilleuse Jillian Dempsey a partagé la même photo sur sa propre page Instagram: «Quelle différence d'un jour à l'autre #kristenstewart coiffure super punk par la talentueuse @bridgetbragerhair @taraswennen et maquillage par @jilliandempsey pour la projection de #personalshopper».

Bien qu'il soit possible que ce nouveau look soit pour le film Underwater, Kristen Stewart avait précédemment confié à Into The Gloss qu'elle voudrait essayer le look tête rasée «à un moment de sa vie». «Si je n'étais pas actrice, je ferais des choses avec mes cheveux, c'est sûr, je les couperais plus, je les teindrais plus... À un moment, je veux faire une coupe garçonne, carrément, pas une jolie version féminine, plutôt une coupe à la James Dean, a-t-elle affirmé au site. Je vais certainement me raser la tête avant de mourir. Je vais me tatouer la tête avant que mes cheveux ne repoussent... Si vous regardez des photos de moi quand j'avais 14 ou 15 ans, vous ne pouvez pas faire de différence entre moi et mes frères, j'avais l'air d'un garçon, complètement. J'aime vraiment les extrêmes.»