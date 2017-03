Une autre tenue de Melanie Trump fait polémique!

07-03-2017 | 14h34

Le président américain Donald Trump s’est adressé au Congrès américain le 29 février dernier, mais c’est la tenue de son épouse Melania qui a suscité de nombreuses réactions.

La première dame a choisi de porter pour l’occasion un ensemble Michael Kors de la collection printemps-été 2017. Le tailleur noir orné de sequins, décolleté et ceinturé à la taille a fait jasé non pas à cause de son prix (qui s’élève à près de 10 000$) mais bien parce que certains internautes jugeaient la tenue trop festive pour l’événement où elle se trouvait.

Une internaute a même précisé qu’il s’agissait d’un ensemble pour une soirée mondaine, pas pour un discours au Congrès.