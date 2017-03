La routine beauté d'Emma Watsonincluant ses poils pubiens!

07-03-2017 | 13h38

L'actrice Emma Watson est très ouverte sur les gestes qu'elle entreprend au quotidien afin d'avoir un impact positif autour d'elle. Dans un article du site internet Into The Gloss, elle confie les détails de sa routine beauté, qu'elle tente de rendre biologique le plus possible.

Parmi ses chouchous, celle qui joue le rôle de Belle dans La Belle et la Bête révèle qu'elle utilise l'huile Fur Oil de Shen Beauty partout, de ses cheveux à ses poils pubiens. Ce produit est d'ailleurs spécifiquement conçu pour rendre le poil pubien plus souple, tout en minimisant les possibilités de poils incarnés.

Ses autres favoris? Le mascara organique de DHC, qui s'enlève avec seulement de l'eau chaude. Fan des bains, Emma Watson adore le Cold and Flu Soak de C.O. Bigelow, un apothicaire new-yorkais, contenant entre autre de l'eucalyptus, de la menthe poivrée, de l'échinacée et du gingembre.