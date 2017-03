Semaine mode de Paris: des maquillages audacieux

06-03-2017 | 15h53

Saint Laurent a ouvert le bal avec un maquillage audacieux: visage nu, regard mis en valeur par un illuminateur et sourcils en broussaille.

La Maison Margiela, comme toujours, n'a pas fait les choses à moitié, optant pour un regard bicolore: ailes bleues sur les yeux associées à des traits oranges fluorescents pour plus d'impact.

Kenzo est la dernière maison à adopter la mode des ombres à paupières rectangulaires, peignant d'un bloc blanc opaque le dessus du regard de ses mannequins.

Manish Arora a choisi l'abstraction, décorant ses mannequins de perles autour des yeux et du front.

Balmain, pendant ce temps, osait le sexy, associant tresses plaquées et yeux de chat très graphiques.

Lors du défilé Rick Owens, ce sont davantage les accessoires, inhabituels, qui ont attiré l'attention, plutôt que les visages maquillés sobrement.

Chloe associait des vagues romantiques avec un eyeliner barbouillé en forme d'aile, pour un résultat à la fois innocent et provocant.

Alexis Mabille adoptait un look racé à base d'oreilles bien dégagées et d'une ombre à paupières holographique vert et or.