Katy Perry: nouveau féminisme, nouvelle coupe de cheveux

06-03-2017 | 12h57

Katy Perry a révélé sa nouvelle coupe courte sur le tapis rouge des iHeartRadio Music Awards hier soir. Ses cheveux courts et blonds montraient les côtés rasés de sa tête alors qu'elle portait une combinaison ivoire et or de la maison August Getty Atelier.

Au cours de la cérémonie, la chanteuse de Chained to the Rhythm a plaisanté en disant qu'elle «essayait d'attirer plus d'attention». «J'ai toujours voulu ressembler à Miley Cyrus. J'ai toujours voulu avoir cette coupe de cheveux à la garçonne, alors j'ai dit, "C'est parti, on se lance!", a-t-elle expliqué à People.com. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague, une nouvelle vibe authentique qui débarque et je pense que cela y correspond. Je veux redéfinir ce que ça signifie d'être féminine. Regardez Scarlett Johansson, qui est l'une des plus belles femmes du monde. Nous avons la même coupe de cheveux, je l'ai vue lors d'une fête des Oscars et je me suis dit que je devais me lancer.»

✨Golden gurl @iheartradio awards✨ @augustgettyatelier Une publication partagée par KATY PERRY (@katyperry) le 5 Mars 2017 à 22h02 PST

Ce changement radical suit de près sa séparation d'Orlando Bloom, sa nouvelle coupe remplaçant le long carré blond qu'elle arborait avant. La chanteuse a également noté que son âge l'a aidée à se sentir plus confiante; une autre raison pour laquelle elle a estimé qu'il était temps de faire un grand changement. «J'ai maintenant 32 ans et je me sens bien, a-t-elle confié à Ryan Seacrest. Je m'accepte vraiment, j'ai fait un peu de travail dans ce domaine et ça a vraiment payé parce que je m'éclate et je me sens libre. Je me sens plus vraie que je l'ai jamais été.»

Bien que superbe sous les flashs des photographes, Katy a eu une mauvaise surprise en découvrant qu'elle avait posé pour des photos avec de la nourriture entre les dents. En postant un gros plan de sa bouche sur Instagram, elle a sous-titré la photo: «Postes à pourvoir pour de vrais amis qui n'ont pas peur de me dire que j'ai du quinoa entre les dents».