Comment maîtriser la queue de cheval basse?

06-03-2017 | 11h14

Le printemps frappe à la porte et la tentation de la coupe courte est forte. Mais il ne faut pas oublier un très chic avantage que l'on possède quand on a les cheveux longs: la possibilité d'arborer une queue de cheval basse.

L'humble queue de cheval opère un retour en force sur les podiums depuis plusieurs saisons mais elle se relooke complètement pour l'automne-hiver 2017. À New York, Jason Wu en choisit une version élégante et minimaliste, tandis que Tory Burch lace des rubans sur la coiffure pour une dimension plus romantique. J. W. Anderson la place sur l'épaule des mannequins à Londres et Olivier Theyskens les préfère légèrement désordonnées à Paris.

Évidemment, cette coiffure ne se cantonne pas aux défilés: la tendance gagne le tapis rouge. Kim Kardashian en est adepte depuis longtemps et les stars, de Blake Lively à Rosie Huntington-Whitely en passant par Alicia Vikander, l'ont toutes arborée lors de grands événements l'année dernière. Quand Olivia Culpo s'est présentée sur le tapis rouge des Oscars le week-end dernier coiffée d'une longue queue de cheval qui atteignait presque le bas du dos, c'est devenu officiel: la queue de cheval basse est le look du moment.

Pour le recréer chez soi, le secret reste la précision : c'est un style faussement simple. Le look fonctionne mieux sur cheveux lissés. Il faut donc veiller à éliminer les frisottis. Quelques produits permettent de l'élever au rang des coiffures de tapis rouge. Le coiffeur de Kim Kardashian utilise un produit issu de la ligne de la star, la mousse 'Kardashian Beauty K-Body Volume Foam', pour dompter les mèches du haut et des côtés. La vlogueuse Claire Ashley recommande l'application d'une noix de gel à la brosse à dents et d'un soupçon de laque pour maintenir le tout en place. La raie au milieu reste l'élément de base le plus répandu mais ce tutoriel Tressemmé offre l'exemple d'une belle variante.