S'approprier le maquillage Giorgio Armani

03-03-2017 | 11h44

Giorgio Armani lance une gamme maquillage inspirée du look charbonneux des défilés automne-hiver 2017. Au programme notamment, une nouvelle formule de fard à paupières.

Cette saison, la maquilleuse Linda Cantello a mis à profit l'«Armani Runway Lab» pour élaborer une gamme appelée «Black Nuances».

Combinant maquillage holographique et teintes profondes, elle comporte deux innovations: un fard en gel ultra-pigmenté et un élégant eyeliner appelé «Lacquered Eye Liner», à la texture vinyle ultra-brillante.

«Pour ce défilé automne-hiver Giorgio Armani, un chef d'oeuvre de combinaisons colorées, le fard gel doux aux scintillements holographiques s'est imposé comme le choix parfait», explique Cantello en évoquant le riche smoky eye arboré par les mannequins Armani. «Grâce à la finition vinyle du liner, le regard était au centre de ce look. L'hologramme est le nouveau noir!».

Pour créer le look, Cantello a d'abord hydraté le visage des mannequins à l'aide du baume «Armani Prima Glow-On» et a illuminé leur teint grâce au «Fluid Sheer», dans des tons de «Beige» et de «Lavande». La maquilleuse a ensuite choisi le crayon «Smooth Silk Eye», teinte numéro 4, pour souligner le regard sur la paupière supérieure et inférieure avant d'appliquer délicatement le nouveau gel «Eye Shadow» et de dessiner un trait de «Lacquered Liner». En finition: quelques couches du mascara «Eyes To Kill».

Cantello a associé ce regard sombre à une bouche colorée de trois produits différents: une base de «Rouge d'Armani» teinte 101 «Sand», puis une once de gloss «Lip Maestro» en teinte 511 «Drama Pink» et en 502 «Artdeco» au centre de la bouche pour un effet ultra-élégant.

La gamme automne 2017 «Black Nuances» d'Armani sera disponible le 15 septembre.