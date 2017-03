Swarovski lance une collection inspirée de La Belle et la Bête

02-03-2017 | 13h31

Cette nouvelle collection Beauty and The Beast a été conçue autour de la rose mystique du dessin animé d'origine datant de 1991.

Réinventée, la fleur orne colliers, boucles d'oreilles ainsi que bracelets et bagues sertis à la main des cristaux Swarovski et affichant des rouges rubis et verts émeraude.

Trois designs différents seront disponibles exclusivement en ligne: un pendentif, un bracelet de manchette et une bague.

La nouvelle version du classique d'animation avec Emma Watson, l'un des films les plus attendus de l'année, sortira le 17 mars au Québec.