Bella Hadid éblouissante pour Dior Beauty

02-03-2017 | 12h41

Bella Hadid a enfin révélé les images de sa campagne Dior Beauty. Pour la belle, c'est un rêve d'enfant qui se concrétise.

Le mannequin a choisi Instagram pour publier une photo de sa séance photo. Elle y arbore un regard félin des plus ravageurs grâce à un eyeliner bleu électrique et de longs faux-cils. Sur le cliché, le mannequin tient un tube de mascara Diorshow «Pump 'N' Volume».

Il est rassurant de voir que même les plus grands mannequins sont encore capables de s'enthousiasmer à l'idée de travailler avec les griffes, comme on le découvre à la lecture de la légende de la photo:«Wow BONJOUR!!! @diormakeup Ma première campagne Dior Beauty officielle! C'est fou, c'est magique, un tel honneur pour moi de travailler pour une marque si emblématique et dont j'ai voulu faire partie toute ma vie!!! Je rêve de ce moment depuis que je suis petite!!! Je n'en reviens toujours pas!». Bella remercie ensuite tous ceux qui ont participé à la campagne, de sa maman à son agence en passant par Peter Philips, directeur artistique de Christian Dior Makeup.

Dior a choisi Bella comme ambassadrice beauté en mai 2016, une affaire juteuse pour le mannequin qui marche ainsi sur les traces de l'actrice hollywoodienne Jennifer Lawrence, visage de Dior Addict depuis le mois de mai, et d'Eva Herzigová, qui a été le visage de la campagne Capture Total Serum en 2014 en 2015.