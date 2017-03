Reproduire trois des meilleurs maquillages des Oscars

01-03-2017 | 12h58

La bouche audacieuse de Brie Larson

La maquilleuse Rachel Goodwin, directrice de la section Nars Pro Artistry & Red Carpet en Amérique du Nord a fait reposer le look de Larson sur l'esthétique des portraits de femmes par Helmut Newton. En utilisant le correcteur «Soft Matte Complete Concealer» et la poudre de soleil «Seaside Sun Wash Diffusing Bronzer» de la collection été 2017 de Nars, elle a offert à l'actrice un teint sans défaut. Le contour des lèvres «Famous Red Velvet Matte Lip Pencil» a permis de donner un style vamp en parfait accord avec la chevelure ondulée et la robe noire de Brie Larson.

Le teint frais de Scarlett Johansson

Nars s'est associé au maquilleur Frankie Boyd pour créer le look très frais qu'arborait Scarlett Johansson sur le tapis rouge. Inspiré du rose, du vert et du magenta de la robe Alaïa portée par l'actrice, Boyd a fait rayonner son teint en utilisant le correcteur «Soft Matte Complete» et le blush «Orgasm Liquid» de la collection 2017 de la marque. Un trait de crayon «Get Off Velvet Matte Lip Pencil» d'une teinte pêche rosée dessine la bouche et complète le look.

Le glamour old school d'Emma Stone

Emma Stone a illuminé le tapis rouge avec sa robe Givenchy façon années folles et un maquillage à la hauteur de cette tenue imaginé par Rachel Goodwin. La maquilleuse s'est inspirée des tableaux romantiques de Dante Gabriel Rossetti. Elle a choisi le Nars «Velvet Matte Skin Tint» pour apporter de l'éclat et a coloré les pommettes en utilisant du blush «Orgasm Liquid». Le bâton «Mona Audacious» lui a permis de créer une bouche rouge en parfait accord avec le style de la robe dorée et des boucles cuivrées de l'actrice.