Marie-Joëlle Parent dans une publicité pour L'Oréal

28-02-2017 | 14h32

La Québécoise Marie-Joëlle Parent apparaît dans la nouvelle publicité de L'Oréal pour son fond de teint True Match.

C'est la journaliste et auteure originaire de Québec et basée à New York qui a partagé la vidéo sur son compte Instagram.

Il y a une histoire derrière ma peau... #Québécoiseetfière #WeAreAllWorthIt @lorealmakeup Une publication partagée par Marie-Joelle Parent (@mariejoelleparent) le 28 Févr. 2017 à 11h11 PST

Lundi, la collaboratrice à Gravel le matin avait indiqué sur son réseau social qu'elle allait faire partie de cette nouvelle campagne qui a pour slogan «il y a une histoire derrière ma peau».

«Vraiment fière et honorée de faire partie de cette campagne @lorealmakeup qui célèbre la diversité (lancée ce soir au Canada durant la cérémonie des Oscars)», a-t-elle écrit.