Arizona Muse met en lumière la nouvelle collection Chanel

27-02-2017 | 11h53

La maison française Chanel met en images sa collection de prêt-à-porter printemps-été 2017, incarnée pour l'occasion par Arizona Muse.

Une vidéo, dans laquelle évolue la top-modèle américaine, met l'accent sur les silhouettes et pièces fortes de cette nouvelle collection, à découvrir dans les boutiques Chanel dès lundi.

Présentée à Paris en octobre dernier, la collection printemps-été 2017 de Chanel célèbre une élégance douce, féminine et moderne, parfois ponctuée de quelques touches streetwear d'un chic absolu.

Pour le lancement de cette collection, la maison de la rue Cambon présente une vidéo, mettant en scène la belle Arizona Muse. Cette dernière évolue dans un salon de thé au décor lumineux et épuré, vêtue des pièces emblématiques de ce nouveau vestiaire ultra-féminin.

La top-modèle présente une série de silhouettes où matières légères et confortables se marient à la perfection, associées à des bijoux et des accessoires plus urbains. On peut notamment voir les casquettes, portées sur le côté, qui avaient fait sensation durant le défilé, mais aussi l'accumulation de colliers de perles et sautoirs, et les boucles d'oreilles oversized.

Si le tweed, tissu signature de la maison française, est bien évidemment au rendez-vous, il est cette fois associé à des matières très légères comme la dentelle ou la crêpe de soie.

L'iconique veste Chanel se pare quant à elle de gros galons en jersey ou de larges scratchs, quand une longue robe en mousseline plissée ultra-colorée s'orne d'un imprimé psychédélique, tout en modernité.

La collection sera disponible dans les boutiques Chanel à compter de lundi.