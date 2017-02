Dix looks beauté marquants sur le tapis rouge des Oscars

24-02-2017 | 13h22

Les actrices les plus célèbres d'Hollywood seront apprêtées à la perfection pour arpenter le tapis rouge dimanche soir lors de la 89e cérémonie des Oscars. C'est l'occasion de se rappeler des looks les plus impressionnants de ces dernières années.

Lupita Nyong'o, 2014

Le look de Lupita Nyong'o en 2014 a fait sensation: la lauréate de l'Oscar du meilleur second rôle féminin associait une coupe courte à un serre-tête paré de bijoux. Côté maquillage, elle se contentait d'une subtile ombre à paupières indigo et d'un rouge à lèvres rose brillant.

Michelle Williams, 2012

Michelle Williams optait en 2012 pour la simplicité, mais son look était à couper le souffle: l'actrice portait les cheveux blonds et courts, son teint était frais comme la rosée et son rouge à lèvres magenta se mariait superbement avec sa robe écarlate.

Angelia Jolie, 2004

En 2004, Angelina Jolie affichait le look beauté caractéristique auquel l'actrice est restée fidèle jusqu'à aujourd'hui. Teint parfait, lèvres nues chatoyantes, pour une apparence subtilement féline.

Halle Berry, 2011

Halle Berry était rayonnante sur le tapis rouge des Oscars en 2011, avec un côté punk qui venait troubler sa beauté ombrageuse grâce à quelques pics sculptés dans sa coupe courte.

Nicole Kidman, 2007

Tout le monde aime les boucles naturelles de Nicole Kidman, mais on ne peut nier que sa coupe blonde ultra lisse de 2007 aura fait sensation. Léger maquillage des yeux, touche de rouge à lèvres carmin: il n'en fallait pas plus pour la transformer en femme fatale.

Scarlett Johansson, 2015

Scarlett Johansson a bouleversé son image de pin-up en 2015 en se présentant sur le tapis rouge avec une robe de bal et les cheveux plaqués en arrière. Ses yeux couleur taupe et sa bouche teintée de rose donnaient à son look un côté branché mais aussi très soigné.

Alicia Vikander, 2016

2016 fut une grande année pour Alicia Vikander, mais le meilleur second rôle féminin de l'année restait mesurée aux Oscars, avec son chignon half-bun et son maquillage neutre.

Gwyneth Paltrow, 2015

Gwyneth Paltrow n'a pas pour habitude de faire trop de folies sur le tapis rouge, mais en 2015 elle ajoutait une touche contemporaine à son look avec cette coupe longue lisse parfaitement travaillée.

Kate Winslet, 2009

Le chignon de Kate Winslet en 2009 rappelait les coupes de cheveux ondulées "finger wave" des années 1920, en donnant de la liberté à son épaule nue.

Cate Blanchett, 2014

Cate Blanchett s'est laissé pousser les cheveux en 2014, imposant ainsi son style : la gagnante de l'Oscar de la meilleure actrice cette année-là rappelait avec ses longues mèches au niveau des épaules l'âge d'or du glamour hollywoodien.