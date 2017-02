Puma s'associe aux Minions

23-02-2017 | 16h10

À partir du premier juin, les Minions, petits personnages jaunes et facétieux des films Détestable Moi deviendront les collaborateurs artistiques de PUMA. À cette occasion, des modèles iconiques de la marque féline seront revisités.

C'est donc un partenariat à trois entre PUMA, Illumiation et Universal Brand Development qui s'étendra sur plusieurs saisons avec les Minions comme pierre angulaire. L'idée est de laisser aux Minions du gentil méchant Gru toute liberté pour revisiter des produits Sportstyle de la marque à partir de la saison automne-hiver 2017 et dans leurs prochaines aventures au cinéma le 5 juillet 2017.

Devenus des icônes pop depuis le premier film en 2010, les Minions inspirent des tendances et vont maintenant en créer. Les Minions Stuart, Carl et Kevin assureront une collection de chaussures et vêtements. Du ludique, de la couleur (jaune) et des lunettes. La chaussure Suede de PUMA fera partie des modèles transformés.

La gamme de vêtements, chaussures et accessoires pour adultes PUMA x Minions sera disponible dans le monde sur PUMA.com, dans les enseignes de la marque et chez certains revendeurs comme Colette ou Opening Ceremony dès le premier juin.