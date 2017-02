Millie Bobby Brown, star de la mode en herbe

23-02-2017 | 15h51

Ce mois-ci, le magazine Elle rapportait que la star de la série Stranger Things avait été signée par l'agence de mannequins IMG, célèbre pour compter dans ses rangs Gigi et Bella Hadid, Karlie Kloss et Gisele Bündchen. Nul doute qu'elle deviendra bientôt une superstar. Mais qui est-elle exactement?

L'adolescente britannique s'est fait remarquer l'an dernier grâce à son rôle saisissant dans la série de SF et d'horreur de Netflix, Stranger Things, où elle joue le rôle d'Eleven, une fille dotée de capacités psychokinésiques. Mais c'est sur le tapis rouge qu'elle a pu démontrer son sens imparable du style, qui a tout de suite séduit les professionnels de la mode. Elle mélange avec aisance marques classiques et contemporaines, avec ses mini-robes Burberry ou ses robes de soirée Valentino et Jenny Packham, n'hésitant pas à décaler le glamour avec un minimum d'accessoires et sa coupe courte espiègle.

Les créateurs n'ont pas attendu longtemps avant de venir toquer à sa porte. En janvier, elle était la star de la première campagne de Raf Simons pour Calvin Klein By Appointment, où elle présentait un pantalon écarlate et un top à franges multicolore. En septembre dernier, Nicolas Ghesquière publiait une photo d'elle et d'autres stars en sa compagnie au siège de Louis Vuitton à Paris. Et il y a à peine une semaine, elle partageait une photo d'elle chaussant des «All Star» pour la dernière campagne Converse.

Qu'est-ce qui attend désormais cette fashionista en herbe? Même si elle est encore trop jeune pour défiler, il ne fait aucun doute qu'il va falloir s'habituer à la voir apparaître de plus en plus.