Cinq leçons beauté à tirer de la semaine mode de Londres

22-02-2017 | 15h43

Londres est toujours à la hauteur de sa réputation en ce qui concerne les looks novateurs, et le cycle de défilés automne-hiver 2017, qui s'est achevé mardi, n'a pas dérogé à cette règle. Voici cinq leçons à en tirer.

Des cheveux qui changent de couleur

Une des nouveautés ayant le plus attiré l'attention aura été Fire, une coloration de cheveux qui change de teinte pendant la journée en réagissant à la température de l'air ambiant. Créé par Lauren Bowker, scientifique spécialisée dans la visualisation de données, dans le cadre de son projet expérimental «The Unseen», le produit a été lancé durant la semaine de la mode londonienne en collaboration avec Storm Models.

Rouge à lèvres: halte à la perfection

Une approche plus éthérée sera de rigueur la saison prochaine lorsqu'il s'agira d'appliquer son rouge à lèvres. Lors des défilés Preen, Roland Mouret et Temperley London, les mannequins arboraient des teintes rouge foncé débordant des coins de la bouche, qui donnaient à celle-ci un aspect plus fantasque et volontairement imparfait que les laques à lèvres observées ces derniers temps.

Ombre à paupières: c'est carré

Déjà observée à New York lors du défilé Prabal Gurung, la tendance carrée en matière d'ombre à paupières a également investi Londres grâce à Versus Versace. Les mannequins étaient en effet maquillés par d'épaisses bandes géométriques d'ombre à paupières qui leur procuraient un look contemporain et légèrement robotique.

La queue de cheval n'est pas morte

La bonne vieille queue de cheval a une nouvelle fois fait son retour sur les podiums, grâce notamment à Burberry et J. W. Anderson. Si Burberry a décidé de perturber un peu l'arrangement d'ensemble, en utilisant des produits pour ajouter de la texture à ses queues de cheval légèrement désordonnées, J. W. Anderson a au contraire adopté la version longue et rabattue sur une épaule, les cheveux plaqués sur le côté du crâne.

Une ombre décalée

On a pu également observer une autre tendance forte: l'ombre à paupières «flottante», appliquée au-dessus de la ligne des cils pour un look légèrement irréel. Mary Katrantzou l'a illustrée à la perfection avec de délicates touches d'ombre pastel sur les coins extérieurs et intérieurs de l'oeil.