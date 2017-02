2017 sera l'année de Gabrielle «Coco» Chanel

22-02-2017 | 10h18

Coco Chanel, dont le prénom était Gabrielle, sera la star de l'année pour la marque à laquelle elle a donné son nom.

La maison française de luxe vient d'annoncer le lancement en 2017 d'un sac et d'un parfum estampillés Gabrielle. L'icône de la mode sera aussi le sujet de quatre petits films qui sortiront cette année sous l'impulsion de Chanel, et qui traiteront quatre thèmes associés à Coco: l'insoumission, la liberté, la passion et l'allure.

Le sac Gabrielle a été créé en octobre dernier par Karl Lagerfeld, directeur de création de la marque, pour la collection printemps-été 2017. Quant au parfum éponyme, il sera commercialisé à l'automne prochain.

L'année Gabrielle débute dès aujourd'hui avec la sortie de Gabrielle ou l'insoumission, un clip visible sur le site web de la prestigieuse maison Chanel. Ce 18e épisode de la série Inside Chanel se penche sur la vie de celle qui est l'une des femmes les plus emblématiques de l'histoire de la mode, en examinant son rôle d'artiste rebelle et de créatrice de mode.

Coco «a encouragé les femmes, par son attitude, à revendiquer leur liberté d'être elles-mêmes, et à oser prendre leur vie en main», explique la marque. Le clip vidéo étudie l'influence durable de Coco Chanel sur la mode féminine et l'émancipation des femmes.

Gabrielle ou l'insoumission est visible sur www.insidechanel.com.