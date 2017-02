LFW: une collection entre tradition et modernité chez Mulberry

20-02-2017 | 15h18

La maison Mulberry a présenté sa collection automne-hiver 2017-2018, dimanche 19 février, mêlant les styles, les époques et les matières pour un rendu plus urbain que d'ordinaire. Les codes emblématiques de la maison, dont le style vestimentaire de l'aristocratie britannique et le style équestre, sont remis au goût du jour et modernisés pour s'adapter au vestiaire de la femme active.

Des créations transmises de génération en génération, avec pour chaque époque l'introduction d'une texture, d'un ornement, ou d'un détail qui rend le modèle toujours plus actuel. C'est ce que propose la maison Mulberry pour la saison automne-hiver 2017-2018, partant de sa propre identité, à savoir l'histoire et la culture de la Grande-Bretagne et de son aristocratie.

«Mon objectif est d'insuffler de la nouveauté à des pièces traditionnelles. Je souhaite remettre au goût du jour des tenues représentant l'archétype de la culture britannique», a commenté Johnny Coca, directeur artistique de la maison.

Avec cette collection, la maison mêle le style aristocratique et la mode des grands espaces au style urbain. Une influence qui se traduit par une forte présence de dentelles, de soies, de tweeds ou encore d'imprimés naturalistes et de broderies se rapportant à la campagne anglaise. On trouve notamment des animaux sauvages (aigle, lapin) gravés en relief. Le mélange des genres se ressent également à travers l'association de pièces d'extérieur lourdes et chaudes, avec beaucoup de matelassé, et de robes fluides et légères souvent agrémentées de volants.

Le style équestre revisité

Autre univers de prédilection de Mulberry, le style équestre de la campagne anglaise. Johnny Coca a pris le parti de le mettre au coeur de cette collection hivernale, mais dans une version plus actuelle, plus urbaine. Les jupes sont asymétriques, évoquant «la monte en amazone», et se marient avec des vestes cintrées et des blouses fluides et ultra-féminines, apportant une touche de douceur à l'ensemble.

La palette reste globalement fidèle à la signature de la maison, avec beaucoup de rouge, de caramel, de rouille, de jaune or et de vert. Le tout agrémenté de couleurs plus douces: parme, menthe, pervenche.

Une série de nouveaux sacs à main, rappelant les bagages d'époque, vient compléter cette collection de prêt-à-porter, ainsi qu'une nouvelle version de l'iconique sac «Bayswater» retravaillé pour l'occasion avec des touches matelassées.