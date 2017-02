The Atomics au coeur de H&M Loves Coachella

16-02-2017 | 14h47

Le géant suédois H&M présente sa nouvelle collection «H&M Loves Coachella», fruit de sa collaboration avec le célèbre festival musical, l'un des plus courus de la planète, dont l'édition 2017 se tiendra à compter du 14 avril prochain. La marque a fait appel au groupe The Atomics, porté par le mannequin Lucky Blue Smith, pour la campagne de cette nouvelle collection exclusive.

Ambiance bohème chic, un brin folk, pour cette nouvelle collection «H&M Loves Coachella», bien évidemment influencée par le style des festivaliers. Denim, imprimés graphiques, lunettes rétro et robes légères sont au coeur de cette nouvelle collection.

Mode et musique

Après la mannequin et it-girl Hailey Baldwin l'an dernier, l'enseigne suédoise a fait d'une pierre deux coups en confiant sa campagne au mannequin et musicien Lucky Blue Smith à travers son groupe The Atomics, qui se produira d'ailleurs au festival Coachella à Indio (Californie).

The Atomics est composé de Lucky Blue Smith et de ses trois soeurs Pyper America, Starlie et Daisy Clementine. Le groupe pop-alternatif ne se contente pas d'incarner la collection dans la vidéo présentée par H&M, puisqu'il interprète également la chanson de la campagne: une reprise de Let's Live For Today de The Grass Roots.

Look de festivalier

Cette nouvelle ligne de prêt-à-porter fait la part belle aux matières et coupes girly pour la gamme féminine, et aux imprimés graphiques pour les hommes.

Parmi les essentiels, on trouve beaucoup de denim, décliné en mini-jupe, en short, en bermudas, en jeans, ou en veste, mais aussi une robe à bretelles spaghetti en dentelle noire, des robes nuisettes en dentelle à superposer avec des T-shirts signatures, des jupes plissées et des bodys. Le tout complété par de nombreux accessoires dont des lunettes en forme de coeur.

«La collection H&M Loves Coachella propose toutes les pièces idéales pour assister à un festival de musique, partout dans le monde», soulignent les membres de The Atomics.

Cette collection 2017 sera mise en vente dès le 30 mars prochain dans tous les magasins H&M dans lesquels sont proposées les collections DIVIDED, ainsi que sur le site internet de l'enseigne www.hm.com.