Mannequin ronde au défilé, une première pour Michael Kors

15-02-2017 | 13h14

La dictature de la minceur est-elle sur le déclin? Michael Kors a fait défiler pour la première fois mercredi une mannequin ronde, Ashley Graham, aux côtés des mannequins Bella Hadid et Kendall Jenner.

Pour la présentation automne-hiver du créateur new-yorkais à la Semaine de la mode, Ashley Graham, qui porte une taille 48, était vêtue d'un blouson de fourrure gris sur une robe noire fendue au genou, soulignée d'une épaisse ceinture noire.

La mannequin américaine, 28 ans, suivie par plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram, avait déjà défrayé la chronique l'an dernier en étant la première femme enrobée à figurer dans le célèbre numéro spécial maillots de bain (Swimsuit Issue) du magazine Sports Illustrated. Elle figure aussi avec d'autres en couverture du magazine Vogue daté de mars.

Michael Kors semble donc avoir évolué depuis la semaine mode de septembre, lorsqu'il expliquait à USA Today qu'il lui était impossible d'inclure des mannequins rondes pour des raisons «logistiques».

Alors que certaines marques désertent la Semaine de la mode new-yorkaise pour Paris ou Los Angeles, le créateur new-yorkais, 57 ans, continue à attirer les célébrités qui ont fait sa réputation: l'actrice Blake Lively, compagne de Ryan Reynolds (Deadpool), était au premier rang, aux côtés de la grande prêtresse de la mode Anna Wintour pour suivre cette présentation diffusée pour la première fois également en direct sur Twitter.

Au rythme du succès Sweet dreams are made of this - version pour ensemble à cordes, dirigé par Michel Gaubert - manteaux et blousons de fourrure (parfois fausses, parfois faites de renard ou lapin), ensembles monocolores d'inspiration militaire pour les garçons, robes scintillantes noires ou dorées se sont succédé jusqu'à la robe noire pailletée, sans bretelles, portée par Kendall Jenner en clôture du défilé.

Les couleurs étaient classiques pour ce défilé très applaudi: beaucoup de beige, de gris, de noir, avec un peu de blanc et de violet (trench de cuir ou manteau de fourrure). Avec un corps qui se révèle assez peu, au détour d'une jupe fendue, d'un haut de bras dénudé, ou des chemises déboutonnées jusqu'au thorax.

Michael Kors s'attend visiblement à un hiver plus froid que celui qu'a connu New York cette année: les matières chaudes et confortables dominaient comme la laine, la fourrure, ou la peau de mouton, avec des coupes souvent bien longues.