Un mannequin transgenre en une de Vogue Paris

15-02-2017 | 12h46

Le magazine de mode Vogue Paris met en une un mannequin transsexuel, une première pour un magazine français, la brésilienne Valentina Sampaio, «étendard glam d'une cause en marche».

«Rien ne la différencie de Gisele, Daria, Edie ou Anna. À un détail près. Valentina, la femme fatale, est née garçon. Un détail qu'on aimerait ne pas révéler tant il relève de l'accident dans la vie de ces femmes et tant on imagine qu'elles aimeraient l'oublier», souligne Emmanuelle Alt, rédactrice en chef du magazine, en kiosques le 23 février.

«Si Valentina truste la couverture de Vogue ce mois-ci, au-delà de l'évidence de ses qualités plastiques et de l'éclat de sa personnalité, c'est qu'elle incarne malgré elle un combat, séculaire et douloureux, pour ne plus être perçue comme une ''exilée du genre'' ou une créature à part», estime Emmanuelle Alt dans son éditorial.

«Valentina est l'étendard glam d'une cause en marche», ajoute la rédactrice en chef de Vogue Paris, rendant hommage à d'autres personnalités transgenres dont Lea T, muse du couturier Riccardo Tisci et Caroline Cossey, la «James Bond girl» de Rien que pour vos yeux (1981).

«Dans un monde post-genre que de plus en plus de créateurs soulignent sur les podiums, les trans, symboles ultimes du refus du faux-semblant, deviennent des icônes que Vogue soutient et choisit de célébrer», souligne encore Emmanuelle Alt qui a choisi comme titre de une: «La beauté transgenre, comment elles bouleversent le monde».

Pour la rédactrice en chef de Vogue Paris, «le jour où une transsexuelle posera en une d'un magazine et qu'il ne sera enfin plus nécessaire d'écrire un édito sur le sujet, on saura que la bataille est gagnée».

Fin décembre, le magazine américain National Geographic a consacré sa une à la «Révolution du genre» avec Avery Jackson, une fillette américaine transgenre âgée de 9 ans. Laverne Cox, l'une des actrices de la série Orange Is the New Black avait fait la «une» de Time en juin 2014.

Il y a quelques semaines, le groupe L'Oréal Paris a choisi le mannequin et actrice transgenre Hari Nef, 24 ans, comme égérie de son dernier fond de teint pour une campagne de publicité mondiale.

En octobre 2015, le mannequin transgenre américain Caitlyn Jenner, ancien athlète masculin de décathlon avant un changement de sexe, a été élu femme de l'année par le magazine Glamour US.

Découvrir la une de Vogue, cliquez ici.