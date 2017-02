Créatrice trisomique, cancer: des tabous tombent à la semaine de la mode

13-02-2017 | 19h08

Une jeune mannequin trisomique qui lance sa ligne sportswear, ou de la lingerie étudiée pour les femmes ayant eu un cancer du sein: la semaine de la mode de New York a aussi été l'occasion dimanche de défier quelques canons de la mode.

Madeline Stuart, la jeune mannequin trisomique qui avait défilé sous les bravos à New York en septembre 2015, est revenue présenter sa première collection.

Pour les débuts de sa marque 21 Reasons Why, cette Australienne de 20 ans a présenté une ligne sport et décontractée en lycra - avec collants, jupes et hauts barrés de messages comme «Supermannequin» ou «Je suis la semaine mode».

«C'est (une ligne) dans laquelle tout le monde peut être confortable et se sentir bien dans sa peau», a expliqué à l'AFP Rosanne Stuart, la mère de Madeline.

Le nom de la marque est une référence au 21e chromosome, dont l'anomalie est à l'origine de la trisomie, mais aussi à la volonté de voir le monde gagner en diversité, et au souhait partagé d'avoir 21 ans, a-t-elle expliqué.

Elle a souligné que la collection avait été entièrement créée par sa fille ainsi qu'elle-même.

Madeline entend continuer à imprimer sa marque dans la mode: elle devait participer à un défilé lundi, travailler comme mannequin à Los Angeles et Londres, et espère montrer bientôt sa collection à Denver et à la Semaine de la mode de Paris.

Madeline a aussi récemment obtenu un visa de travail américain, la «seule personne à souffrir d'un handicap mental» à avoir réussi à en obtenir un, a souligné sa mère.

Le défilé de Madeline s'inscrivait dans une série de présentations originales organisées dans une galerie d'art du quartier de Lower East Side.

Avant 21 reasons Why, les invités avaient assisté à un autre défilé fort en émotions, consacré à des femmes ayant été atteintes d'un cancer du sein.

Seize femmes, d'âges et d'origines ethniques diverses, ont présenté de la lingerie et des tenues d'intérieur signées AnaOno, qui conçoit des vêtements spécialement pensés pour les femmes ayant eu une mastectomie ou une opération du sein.

Certaines participantes ont dévoilé avec fierté leur poitrine reconstruite ou les doubles mastectomies subites, sous les encouragements du public, lors d'un défilé destiné à améliorer la connaissance de la maladie et à encourager la recherche.