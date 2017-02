Protégez votre peau de la pollution

11-02-2017 | 16h57

Si vous travaillez en ville, vous ne vous rendez pas forcément compte du niveau de pollution de votre environnement. Puis quelques jours à la campagne vous font comprendre dans quel enfer toxique vous évoluez tous les jours, un environnement qui vous fait beaucoup de mal sans que vous vous en rendiez forcément compte.

Il est de fait très important de vous débarrasser de tous les déchets invisibles emmagasinés au cours de la journée quand vous rentrez chez vous. Il en va de la santé de votre peau.

«Tout le monde sait que la pollution est dangereuse, a expliqué la dermatologue Debbie Thomas à Cover Media. Mais les découvertes de ses effets sur la peau sont relativement récentes. Nous ne faisons pas que respirer la pollution. Elle se dépose aussi sur notre peau et provoque de dommages liés aux radicaux libres.»

Il est très important de vous laver le visage en utilisant une lingette quand vous rentrez chez vous. Vous pouvez aussi la passer sur votre cou et votre poitrine pour les débarrasser de tout ce qui aurait pu se déposer à leur surface.

Après vous être lavé comme vous le faites d'habitude, passez un gant de toilette sur toutes les parties de votre corps qui ont été exposées à la pollution avec un savon doux. Par ailleurs, en utilisant les bons produits, vous pourrez commencer à vous prévenir les dommages provoqués par la pollution.

Pour commencer, hydratez votre peau le plus possible. Contre la pollution liée à une faible hydratation, il est recommandé d'utiliser une bonne crème de nuit pour nourrir votre visage et l'hydrater assez tout au long de la nuit.

Le matin, essayez des produits réparateurs ou antioxydants pour créer une barrière efficace contre les radicaux libres. Mais le plus important sera de vous protéger du soleil avec une bonne crème solaire.

Enfin, votre régime peut aussi travailler en faveur de votre peau. En plus d'aliments qui contiennent des antioxydants - des myrtilles, du poivre ou des carottes, pour ne citer qu'eux - cherchez aussi ceux qui se composent de bonnes bactéries.

Des yaourts, du fromage doux, des cornichons ou du pain au levain. Ils vous fourniront assez de nutriments pour vous débarrasser des toxines, alors n'hésitez pas à les rajouter à votre régime quotidien!