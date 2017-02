Une app Google donne vie à des robes sur mesure

08-02-2017 | 13h27

Google, en collaboration avec H&M, prépare une application Android «coded couture» capable de concevoir des robes sur mesure adaptées aux modes de vie des femmes.

Imaginez à l'instar des mannequins porter une robe personnalisée aux couleurs et tissus spécifiques, compatible avec notre personnalité et mode de vie.

En quelques clics et pour 99 dollars, le rêve peut devenir réalité grâce à une nouvelle app, compilant des données relatives à la température locale, les endroits où l'on mange ou on retrouve ses amis, notre niveau d'activité physique, etc.

L'innovation, nommée «coded couture» et conçue par Google avec Ivyrevel, une marque de prêt-à-porter féminin soutenue par H&M, est actuellement testée.

L'application donne, à la manière des blogs, des conseils de styles de prêt à porter selon les exigences et les besoins (soirées, travail...)

L'application sera lancée au cours de l'année mais il est déjà possible de s'inscrire à de prochaines séances d'essayage.