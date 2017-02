Découvrez Lady Gaga et Tiffany & Co. lors du Super Bowl

02-02-2017 | 09h55

Fondée à Manhattan, la maison Tiffany & Co. a choisi Lady Gaga, elle aussi new-yorkaise, pour porter les couleurs de sa nouvelle collection de bijoux Tiffany City Hardwear. La première bande-annonce de cette campagne, intitulée Legendary Style donne un premier aperçu du film publicitaire qui sera dévoilé le 5 février lors du Super Bowl, événement télévisée et artistique de l'année aux États-Unis. Lady Gaga sera justement la star très attendue de ce rendez-vous sportif.

Il s'agit d'une avant-première puisque la campagne, conçue aux côtés de Grace Coddington et photographiée par David Sims, sortira au printemps.

Dans cette vidéo, Lady Gaga apparaît dans un style très sobre, toute de noir vêtue, et portant un chignon serré. L'artiste succède à d'autres actrices et musiciennes qui ont elles aussi vanté les mérites de la maison à la boîte bleue, telles que Lupita Nyong'o et Elle Fanning.