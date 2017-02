Céline Dion lancera une collection d'accessoires

02-02-2017 | 09h44

Sacs à main, ensemble de bagages ou petite maroquinerie composeront cette collection lancée en septembre prochain par Céline Dion, indique le site Women's Wear Daily.

Amatrice de mode depuis des années, Céline Dion rejoint sans grande surprise le club des artistes qui se lancent dans cette aventure. Avec le groupe Bugatti, la chanteuse a confectionné une collection d'accessoires qui sera commercialisée à l'automne.

Sacs à main, bagages, petite maroquinerie en cuir... la collection comportera au total plus de 200 pièces. Ce partenariat sera présenté lors de Project Women's, rendez-vous consacré à la mode qui se tiendra du 21 au 23 février à Las Vegas.

En 30 ans de carrière, Céline Dion est parvenue à vendre 240 millions de disques à travers le monde. L'interprète du succès planétaire My Heart Will Go On a remporté cinq Emmy Awards et deux Oscars.