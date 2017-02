Kim K et Kanye West lancent des vêtements pour enfants

01-02-2017 | 15h51

Le couple sulfureux Kim Kardashian et Kanye West a décidé de lancer une collection de vêtements dédiée aux plus petits, a fait savoir Kim Kardashian via son compte Snapchat.

Kim Kardashian a publié l'information sous la forme d'une vidéo de sa fille North West, portant une robe à sequins jaune et un gilet moletonné. La petite fille semble ainsi être la première modèle engagée pour représenter les contours de cette collection imaginée par ses parents.

Ce n'est pas la première fois que les époux se lancent dans la mode pour enfants. Kim Kardashian s'était associée à Khloe et Kourtney pour ce genre de business en 2014 tandis que le rappeur mégalomane avait adapté la collection Adidas Yeezy Boost 350s.

De son côté, Kanye West sera de retour sur le podium de New York le 15 février pour présenter sa collection Yeezy 5.