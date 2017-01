Les mémoires de Christian Dior réédités

24-01-2017 | 13h56

La Librairie Vuibert annonce la réédition de Christian Dior & moi, l'autobiographie du grand couturier français, écrite quelques mois seulement avant son décès en 1957. La sortie de cette édition de luxe coïncide avec le 70e anniversaire de la toute première collection de la maison Dior.

Le 12 février 1947, Christian Dior présente la première collection de la maison du même nom, fondée et inaugurée quelques mois plus tôt. Un séisme dans l'univers de la couture, non seulement parce que le couturier rencontre un succès immédiat et connaît une ascension fulgurante, mais aussi parce que ces premières créations révolutionnent le monde de la mode et la silhouette féminine.

Une légende de la couture

L'année 2017 sera donc marquée par un anniversaire: les 70 ans de cette première collection. Une ligne qui fera émergée de nouvelles tendances et influences dans l'univers de la mode, dont le New Look. La taille est soulignée, les épaules sont arrondies, et les jupes s'étirent jusque sous les genoux. La silhouette deviendra emblématique dans l'histoire de la mode.

Tour à tour galeriste, illustrateur et modéliste, Christian Dior n'était pas prédestiné à devenir un grand couturier. Il est pourtant devenu une légende de la couture, laissant derrière lui des pièces devenues iconiques comme la robe Corolle et le tailleur Bar, qui ont continué à vivre sous le coup de crayon des couturiers qui lui ont succédé.

C'est ce parcours, jalonné de moments de doutes, d'intuitions, et d'idées audacieuses, que raconte Christian Dior dans ses mémoires. Les passionnés de mode ou simples curieux y découvriront également ses rencontres marquantes et sa façon de concevoir la couture. Il plonge également le lecteur dans les coulisses des défilés et livre les secrets de la naissance d'une collection.

L'édition de luxe de Christian Dior & moi, qui sortira à l'occasion de ce 70e anniversaire, sera illustrée de photos sélectionnées par le grand couturier et de clichés extraits des archives de la maison française.

Sortie pour la première fois en 1956, l'autobiographie a été rééditée une première fois en 2011. Cette nouvelle édition sera publiée le 2 février prochain aux Editions Vuibert.