Kim Kardashian veut ouvrir des magasins Kimoji

23-01-2017 | 16h29

Kim Kardashian est devenue célèbre après que sa «sex-tape» tournée avec son ex, Ray J, ait été diffusée sur la Toile, mais la femme d'affaires est devenue l'une des célébrités à remporter le plus d'argent grâce aux divers produits sur lesquels elle ajoute sa signature.

Fin 2015, la star de télé-réalité avait lancé une collection d'émoticônes à son image, surnommés les Kimojis, et affirmé que la demande était tellement forte qu'elle avait perturbé le service d'Apple.

TMZ rapporte à présent que Kim Kardashian souhaite amener Kimoji au grand public en ouvrant un magasin Kimoji pour vendre des vêtements, des trousses de maquillage, des autocollants, des bijoux et des accessoires. Toute sa marchandise est actuellement disponible en ligne. Des sources proches de Kim Kardashian ont affirmé au site que son entreprise avait rédigé des documents pour étendre la marque Kimoji à des points de vente.

Les projets en sont encore à leur démarrage mais selon TMZ, Kim Kardashian pourrait suivre les traces de son mari, Kanye West, en ouvrant des magasins provisoires pour créer l'engouement autour des magasins Kimoji.

Des centaines de fans sont venus pour l'ouverture des magasins provisoires de Kanye West, The Life of Pablo, au mois d'août dernier, et ont semé la pagaille à l'extérieur de l'établissement à New York.

Kanye West a ouvert 21 magasins dans le monde dans des villes comme Londres, Berlin, Sydney, Amsterdam, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas et Paris, et les fans se sont précipités pour s'emparer des t-shirts, des vestes en jean et des sweats à capuche conçus par le rappeur et son associé, Cali Thornhill DeWitt.