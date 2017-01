Qui seront les reines du maquillage en 2017?

19-01-2017 | 13h20

L'année 2017 à peine commencée, la compétition est déjà rude, mais voici celles qui régneront sur le secteur de la beauté dans les mois à venir.

Iris Law

Cette semaine, la maison britannique Burberry a révélé qu'Iris Law serait la nouvelle ambassadrice de Burberry Beauty en dévoilant la première campagne de la jeune fille âgée de 16 ans. La fille de Jude Law et de Sadie Frost apparaît dans la publicité pour la collection Burberry Liquid Lip Velvet, 14 teintes crémeuses et mates. Choisie pour son allure authentiquement britannique, la jeune fille connaîtra à coup sûr une année bien remplie.

Jessie J

La pop star Jessie J incarne le concept «Artist» de Make Up For Ever. La première campagne, celle du rouge à lèvre haute brillance «Acrylip» s'est dévoilée cette semaine. Jessie travaillera avec Make Up For Ever pendant un an, ce qui signifie qu'elle supervisera la création de quatre produits de la marque.

Gwen Stefani

Au tout début du mois de février, Revlon avait immortalisé la superstar Gwen Stefani, sa nouvelle ambassadrice. La chanteuse accro au rouge à lèvres a posé pour des campagnes qui s'afficheront en ligne et en magasin chez le géant des cosmétiques. À surveiller.

Manny Gutierrez

Le vlogueur Manny Gutierrez avait également une bonne nouvelle à annoncer en janvier: il devient le premier ambassadeur masculin de Maybelline. Le géant des cosmétiques a engagé le spécialiste du maquillage, qui fait sensation sur Instagram et YouTube, pour la campagne «That Boss Life». La collaboration devrait perdurer. En publiant une vidéo sur Instagram, Maybelline prévient: «En 2017, nous ferons de grandes choses avec @makeupshayla, @mannymua733 et VOUS».

Charlotte Gainsbourg

La Française Charlotte Gainsbourg s'associera à la marque de maquillage professionnel NARS en 2017 afin de proposer 18 produits. Beauté du regard, de la bouche et des pommettes: complète, cette gamme sera lancés en mai et s'inspirera du style personnel de la star.